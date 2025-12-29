Калининградский экономист рассказал, какие лайфхаки финансовой грамотности надо знать, чтобы стать богатым в 2026 году

Калининградский экономист, кандидат экономических наук Павел Голубев рассказал, какие принципы финансовой грамотности станут ключевыми в 2026 году и помогут не ухудшить качество жизни. Своим мнением эксперт поделился в разговоре с журналистами в еженедельном стриме «Дом Советов».
Не разговаривать о деньгах с незнакомцами
Первым и обязательным навыком Голубев называет защиту от финансовых мошенников. По его словам, их инструменты и схемы развиваются так же быстро, как и способы противодействия.
«Финансово грамотный человек в 2026 году — это тот, кто вообще не вступает в разговоры о деньгах, банковских услугах и картах с незнакомыми людьми. Лучше отбросить несколько реальных звонков, чем однажды попасться на уловку мошенника», — считает экономист.
Он подчёркивает, что это уже не просто осторожность, а базовая «финансовая гигиена».
Что делать с деньгами на депозитах
Второй важный вопрос — судьба накоплений. По словам Голубева, в 2025 году депозиты стали популярным инструментом, однако в 2026-м их эффективность может снизиться из-за возможного уменьшения ключевой ставки.
Экономист советует заранее определиться, куда направить средства:
- инвестировать в образование и собственные навыки;
- рассмотреть покупку недвижимости как «тихой гавани»;
- либо продолжать хранить деньги на вкладах, осознавая ограничения этого инструмента.
Экономить придётся всем
Третий принцип — умение одновременно зарабатывать и экономить. Голубев прогнозирует, что рост зарплат вряд ли будет успевать за ростом цен.
«Рост средней заработной платы традиционно не догоняет инфляцию в потребительской корзине. Поэтому правило «сэкономил — значит, заработал» в 2026 году будет особенно актуальным», — отметил эксперт.
По его словам, цель большинства людей — не разбогатеть за год, а хотя бы сохранить привычный уровень жизни.
Покупать ли валюту
Отдельно экономист высказался о валюте. Он считает, что текущий курс рубля далёк от рыночного.
«Рубль сейчас — это взведённая пружина. Нормальный курс — около 94 рублей за доллар и 100–105 за евро. Рано или поздно рубль отпустят, и валюты вырастут. И, соответственно, доллар с евро вырастут», — заявил Голубев.
По его прогнозу, это может произойти весной или летом, когда государству понадобится больше средств для выполнения социальных обязательств.
Работодатель не может заставить сотрудника установить мессенджер МАХ и угрожать ему штрафом за неповиновение. Своим мнением юрист Алёна Селина также поделилась на еженедельном стриме «Дом Советов».