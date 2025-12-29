Количество задержанных рейсов в Храброво увеличилось с 24 до 30. Проблемы возникли у самолётов из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Об этом говорят данные онлайн-табло в понедельник, 29 декабря.
Время ожидания вылета составляет от 20 минут (Москва, Шереметьево) до четырёх часов 45 минут (Москва, Домодедово). Пермские рейсы EO 883 и N4 883 перенесли с вечера понедельника, 29 декабря (21:45), на утро вторника, 30 декабря (10:45).
Утром в понедельник, 29 декабря, в Храброво задерживалось 24 рейса. Сдвиги по графику составляли от нескольких минут до 4,5 часов.