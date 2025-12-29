07:38

Калининградский аэропорт не может вовремя принять и отправить 24 рейса

В аэропорту Калининграда в понедельник, 29 декабря, задерживаются на прилёт и отправку 24 рейса. Информация об этом опубликована на онлайн-табло Храброво.

Перенос времени вылета и прибытия коснулся четырёх направлений: Москва, Санкт-Петербург, Пермь и Екатеринбург. Сдвиги по графику составляют от нескольких минут до четырёх с половиной часов. Больше всего не повезло пассажирам из Перми. Их борт с девяти вечера понедельника перенесли на девять утра вторника.

В воскресенье, 28 декабря, рейсы в Калининград задерживали из-за штормового ветра. В результате артисты, которые должны были дать спектакль «Любовь и голуби» в светлогорском «Янтарь-холле» опоздали на два часа.

