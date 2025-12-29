В Калининградской области моряки отразили нападение «боевиков» на арсенал Балтфлота

ВКонтакте

На Балтийском флоте подразделения антитеррора в ходе учений отразили нападение боевиков на склад с боеприпасами и оружием. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

По легенде манёвров, участники незаконного вооружённого формирования напали на воинскую часть, чтобы захватить арсенал. Моряки-балтийцы блокировали условного противника и под прикрытием бронетехники провели штурм здания. В манёврах задействовали более 100 бойцов и 10 единиц военной и специальной техники.