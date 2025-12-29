Концерты в Африке, на Мамаевом кургане и в Донецке: в Калининградской филармонии рассказали об итогах 2025 года

Калининградскую областную филармонию в 2025 году посетили свыше 70 000 зрителей. Проведено 49 гастрольных концертов и 270 выступлений в зале на Богдана Хмельницкого. Об этих и других итогах уходящего года, а также о планах на 2026-й рассказал директор областной филармонии, народный артист России Виктор Бобков.
Активно выступали с концертами в городах Калининградской области в 2025 году, который был Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, духовой оркестр и солисты филармонии.
«Это стало возможным благодаря поддержке министерства по культуре и туризму Калининградской области и сенатора РФ от нашего региона Александра Ярошука, — подчеркнул Виктор Бобков. — Впервые за последние 10 лет мы практически каждый месяц выезжали с такими концертами. Для жителей области все выступления были бесплатными. В каждом городе — аншлаг, приходило много молодежи, ветеранов, участников СВО и их близких. Уже в феврале 2026 года эти концерты вновь продолжатся.
Провели в зале несколько концертов патриотической направленности совместно с партнёром филармонии — культурным фондом «Русская музыка на Балтике». Благодаря фонду концерты посетили члены семей участников СВО, нахимовцы и воспитанники кадетских классов из Калининграда, Гурьевска, Гусева, Черняховска, Правдинска».
Виктор Бобков отметил, что в филармонии давно мечтали показать грандиозный проект — самую исполняемую оперу о Великой Отечественной войне «Зори здесь тихие».
«И вот в этом году удалось это сделать, — рассказал он. — Привезли Государственную академическую симфоническую капеллу России под управлением народного артиста России Валерия Полянского, коллектив из 140 человек. Мы показали в шести городах области, том числе 9 мая на главной сцене площади Победы в Калининграде, героическое музыкальное повествование «Раскинулось море широко», посвященное победе защитников блокадного Ленинграда. А с сентября по декабрь 2025 года состоялся масштабный проект «Поезд Победы». Его логическим завершением стал концерт 9 декабря, посвященный Дню Героев Отечества в Драмтеатре».
Музыканты Калининградской филармонии приняли участие во Всероссийском фестивале духовых оркестров «Кубок Сталинграда», который состоялся 3 мая на Мамаевом Кургане в Волгограде. В его рамках прошло выступление сводного оркестра, в составе которого было более 700 музыкантов со всей страны. Песня — символ Победы «День Победы» прозвучала под управлением Виктора Бобкова.
Браззавиль — Москва — Донецк
Солисты филармонии в преддверии 9 мая с успехом выступили в городах Порт-Нуар и Браззавиль Республики Конго. Они исполнили песни Великой Отечественной войны.
«Концерты «Поезда Победы» прошли в городах-героях: Москве, Смоленске, Мурманске, Донецке, Минске, Бресте, Туле, — подчеркнул Виктор Бобков. — Каждый собрал неимоверное количество откликов от людей всех возрастов, от школьников до ветеранов.
Наши солисты выступали для военнослужащих Семёновского полка в Центральном доме Российской Армии, в Донецке для бойцов гвардейской мотострелковой бригады. Камерный оркестр филармонии побывал с гастролями в Москве и Санкт-Петербурге. Казалось бы, жителей этих городов ничем нельзя удивить, но аншлаги в Санкт-Петербургской капелле и Московской консерватории и восторженные отклики говорят о том, что оркестр филармонии — высочайшего уровня».
Для молодёжи и всей семьи
Директор филармонии особо подчеркнул, что билеты практически на все концерты продаются по Пушкинской карте для молодёжи от 14 до 23 лет.
«Весь год работают программы «Всей семьей в концертный зал» и «Молодёжная академия искусств», которые постоянно экспериментируют в разных жанрах, привлекают самых юных слушателей и молодёжь. Мы провели несколько крупных аншлаговых международных фестивалей: «Музыкальная весна», «Русская музыка на Балтике», «Бахослужение», «Джаз в филармонии», на которых выступали выдающиеся федеральные коллективы.
Новый год к нам мчится
Виктор Бобков рассказал, что ждёт зрителей в новогодние дни:
«Для наших юных зрителей — премьера яркой новогодней сказки «Побег из ПростоКВА-КВАшино». Мы постарались наполнить новогоднюю афишу самыми разнообразными [встречами]: начиная с 24 декабря и до 11 января каждый вечер в зале филармонии — органные новогодние и рождественские концерты, кинохиты, музыка от Штрауса до Цфасмана в исполнении Камерного оркестра, «Песни русского застолья» и «Новогодний рождественский бал-маскарад», «Музыка танцующего снега».
Концертный духовой оркестр и солисты приглашают на свои лучшие программы: «Новогодний бал у Имре Кальмана», «Золотые хиты джаза» и новогодний мюзикл «А у нас во дворе» в духе 60-х».
А что в 2026 году?
Директор филармонии рассказал о планах учреждения на 2026 год.
«Уже 17 января 2026 года масштабным гала-концертом, в котором примут участие ведущие солисты филармонии, Концертный духовой оркестр, пианистка Анна Ушакова, две наших органистки — Мария Гаврилюк и Хироко Иноуэ — мы отметим День артиста, — подчеркнул директор. — Этот профессиональный праздник утвердили совсем недавно. В честь такого дня после концерта мы приглашаем всех наших зрителей пообщаться с музыкантами — поздравить, задать вопросы, сделать совместное фото».
Молодые звёзды
В марте состоится традиционный Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна». На 14 марта запланирован концерт цикла «Музыкальная сборная России». Это совместный проект, который филармония уже на протяжении семи лет проводит совместно с Санкт-Петербургским Домом Музыки (художественный руководитель — народный артист России Сергей Ролдугин).
«Юные талантливые музыканты, солисты Дома музыки выступают на сцене филармонии с нашим оркестром, — отметил Виктор Бобков. — В марте нас ждут не только выступления юных дарований из музыкальных школ и школ искусств Калининграда, но и гала-концерт молодых звёзд Московской консерватории.
28 марта на фестивале с сольным концертом выступит пианист из Франции — Юлиан Семёнов-Брайди. Юлиан — наследник творческой династии. Его дед — писатель Юлиан Семёнов, автор легендарных романов «Семнадцать мгновений весны» и «ТАСС уполномочен заявить…», прабабушка — поэтесса Наталья Кончаловская.
29 марта на закрытии «Музыкальной весны» специальным гостем станет Валерий Кикта — выдающийся современный композитор, профессор Московской консерватории. Его музыку исполнят Камерный оркестр филармонии под управлением самого молодого дирижера Мариинского театра Юрия Демидовича, органистка Хироко Иноуэ и пианистка Анна Ушакова».
В честь 80-летия области
Самый масштабный проект областной филармонии в будущем году посвящён 80-летию образования Калининградской области. Это Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике». Он пройдёт с 6 апреля по 10 июня, в него войдёт 14 концертов.
6 апреля фестиваль откроется концертом Государственного оркестра России имени Светланова и солиста — известного скрипача Павла Милюкова. 7 апреля этот же коллектив вместе с народным артистом России Евгением Князевым представит программу «Лебединое озеро». Это фрагменты эпической поэмы «Песнь о Нибелунгах», старинных легенд, народных немецких сказок с музыкой П. Чайковского.
В «Русской музыке на Балтике» примут участие лауреаты Международного конкурса имени Рахманинова, хор Капеллы Санкт-Петербурга, члены жюри Фестиваля Шостаковича, ведущие солисты Большого театра России и Мариинского театра, коллективы и солисты Калининградской филармонии.
25 апреля на фестивале «Русская музыка на Балтике» с программой «Вселенная Рахманинов. Во власти музыки» выступят лауреат Международного конкурса и премии Калининградской области «Признание» пианистка Анна Ушакова и сводный оркестр Калининградской филармонии.
Виктор Бобков подчеркнул, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. Поэтому в рамках фестиваля «Русская музыка на Балтике» с 27 по 29 апреля с тремя концертами в Драмтеатре, Советске и Гурьевске в регион впервые приедет Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «НальмЭс». («алмаз» — ред).
17 и 18 мая в филармонии и в Балтийске известный актер театра и кино Сергей Чонишвили и оркестр филармонии представят проект «Звёзды говорят».
Наконец, в финале фестиваля, 10 июня, — выступление одного из старейших отечественных хоровых коллективов — Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова и Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением Сергея Скрипки.
«Бахослужение»
Международный фестиваль «Бахослужение» в 2026 году пройдёт с 18 по 28 июля. Откроет его Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова и органист Даниэль Сальватор.
Ещё один концерт «Бахослужения» — музыка Баха «в четыре руки». Его исполнят Анна Ушакова и Александр Гиндин.
Да будет джаз!
Анонсировал Виктор Бобков и ещё один традиционный в Калининграде фестиваль — «Джаз в филармонии».
«Состоится он, как обычно, в ноябре, — отметил он. — Даты пока не обозначены, но мы уже знаем, что к нам приедут старейший в мире непрерывно существующий джазовый оркестр — Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и один из самых востребованных трубачей нашего времени Вадим Эйленкриг».