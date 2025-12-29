Концерты в Африке, на Мамаевом кургане и в Донецке: в Калининградской филармонии рассказали об итогах 2025 года

Активно выступали с концертами в городах Калининградской области в 2025 году, который был Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, духовой оркестр и солисты филармонии.

«Это стало возможным благодаря поддержке министерства по культуре и туризму Калининградской области и сенатора РФ от нашего региона Александра Ярошука, — подчеркнул Виктор Бобков. — Впервые за последние 10 лет мы практически каждый месяц выезжали с такими концертами. Для жителей области все выступления были бесплатными. В каждом городе — аншлаг, приходило много молодежи, ветеранов, участников СВО и их близких. Уже в феврале 2026 года эти концерты вновь продолжатся.

Провели в зале несколько концертов патриотической направленности совместно с партнёром филармонии — культурным фондом «Русская музыка на Балтике». Благодаря фонду концерты посетили члены семей участников СВО, нахимовцы и воспитанники кадетских классов из Калининграда, Гурьевска, Гусева, Черняховска, Правдинска».

Виктор Бобков отметил, что в филармонии давно мечтали показать грандиозный проект — самую исполняемую оперу о Великой Отечественной войне «Зори здесь тихие».

«И вот в этом году удалось это сделать, — рассказал он. — Привезли Государственную академическую симфоническую капеллу России под управлением народного артиста России Валерия Полянского, коллектив из 140 человек. Мы показали в шести городах области, том числе 9 мая на главной сцене площади Победы в Калининграде, героическое музыкальное повествование «Раскинулось море широко», посвященное победе защитников блокадного Ленинграда. А с сентября по декабрь 2025 года состоялся масштабный проект «Поезд Победы». Его логическим завершением стал концерт 9 декабря, посвященный Дню Героев Отечества в Драмтеатре».

Музыканты Калининградской филармонии приняли участие во Всероссийском фестивале духовых оркестров «Кубок Сталинграда», который состоялся 3 мая на Мамаевом Кургане в Волгограде. В его рамках прошло выступление сводного оркестра, в составе которого было более 700 музыкантов со всей страны. Песня — символ Победы «День Победы» прозвучала под управлением Виктора Бобкова.