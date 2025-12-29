Больше, чем орган: Григорий Хуциев — о новых проектах Кафедрального собора

ВКонтакте

Фото: Юлия Власова

Ссылка Кафедральный собор — это уже не только органный зал и музей Иммануила Канта. Это и арт-резиденция в посёлке Веселовка, которая в 2025 году приняла первых молодых композиторов, и новая сцена под мостом — Культурное место, где показывают кино и дают концерты. Меняется не только присутствие, расширяется репертуар академической площадки, которую сегодня точно можно назвать самой влиятельной в городе. О том, как и для кого это происходит и какие коллаборации ждут нас в новом году, рассказал директор Кафедрального собора Григорий Хуциев. — В 2025-м Дом философов и композиторов в посёлке Веселовка заработал в полную силу. В сентябре тут прошла резиденция молодых авторов при участии Московского ансамбля современной музыки. Расскажите, всё ли получилось? — Пространство в Веселовке по своей сути — это отель в настоящей глуши, в 100 километрах от Калининграда: развлечений ноль, ночных баров и клубов в радиусе 20 километров нет. Поэтому это прекрасное место для творчества и идеальная локация для арт-резиденции. Мы открылись в сентябре и сразу смогли привлечь группу молодых музыкантов. Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) выбрал четырёх студентов-композиторов и прибыл в Веселовку, где они трудились четыре дня: обрабатывали и дорабатывали привезённый музыкальный материал. По итогам резиденции они представили в Кафедральном соборе полноценные произведения. Их исполнил МАСМ. Я считаю, это наше огромное достижение: мы показали, как всё может работать. Естественно, приняли музыкантов за свой счёт, но это именно те расходы, которые мы должны нести, чтобы музыкальный процесс в стране развивался.

В Веселовке было и другое событие, не менее важное: установка органа, над которой мы трудились два года. Он небольшой: всего 300 труб и четыре регистра (для сравнения — у органа в Кафедральном соборе 8525 труб, есть разница). Но это настоящий орган. Более того, мастера, которые занимались его наладкой, монтажом и интонировкой, говорят, что это уникальный инструмент с самобытным звучанием. 5 января можно услышать его впервые: в Веселовке пройдёт «Органный вечер у камина» (6+), где будет играть наш титулярный органист Евгений Авраменко со своей супругой, флейтисткой Ксенией Авраменко. И у жителей востока области наконец будет возможность посетить настоящий органный концерт. — А для кого вы создавали Культурное место на острове Канта? Что даёт эта сцена? — Мы верим, что каждый калининградский музыкант должен мечтать выступить на сцене Кафедрального собора. Но концертный зал собора сегодня — это престижная филармоническая площадка федерального значения, так что не каждого музыканта мы можем принять. Как раз с этой целью мы создавали Культурное место. Это киноконцертное пространство под мостом, доступное всем желающим. Мы начали активную серию концертов ещё в прошлом году, в мае, в рамках традиционных Недель еды и музыки. Зимой — небольшой перерыв, но с апреля здесь снова будут проходить концерты, кинопоказы и другие содержательные события. — В новом году Кафедральный собор и Московская филармония запустят совместный проект. Это первый случай коллаборации с другим концертным залом. Как всё будет устроено? — Последние три года Кафедральный собор активно работает с Ярославом Тимофеевым. Его лекции, которые мы проводим ежемесячно в Кафедральном соборе, вызывают ажиотажный интерес — 700 билетов расходятся в течение пяти минут. Это один из ведущих российских музыкальных журналистов, музыковед, главный редактор журнала «Музыкальная академия» — в общем, блестящий молодой человек. А ещё — постоянный сотрудник Московской филармонии, ведущий самых крупных концертов и автор проекта «Весь Стравинский». Он рассчитан на семь лет и представляет собой серию концертов, где будет исполнена вся музыка, написанная Стравинским. Мы решили привезти на сцену собора один из этих концертов, «Сказку о беглом солдате» — в том виде, в котором она прошла на сцене зала имени Чайковского. Московская филармония приняла наше предложение и помогла договориться со всеми участниками. Уже 4 марта 2026 года увидим на сцене собора московских музыкантов и прекрасных актёров Евгения Цыганова, Юлию Хлынину, актёра и режиссёра Виктора Рыжакова. Это высокобюджетный проект, который мы реализуем без какого-либо спонсорства и внешнего финансирования. Поэтому надеемся на максимальный интерес публики.

— Какие отношения у собора со слушателями? Помогали ли они создавать новые проекты? — Всех своих постоянных зрителей мы знаем в лицо. И встречаемся с ними не только на концертах и лекциях, но и на ежегодных субботниках. Так вот, на одном из них наши прекрасные зрители спросили: а почему бы не сделать детский концерт? В соборе давно есть программа «Попробуй», туда мы бесплатно приглашаем один класс любой калининградской школы: уверены, наличие органа в городе — привилегия, которая должна быть доступна каждому. Но зрителям этого показалось мало, и мы за это им очень благодарны. Теперь каждое первое воскресенье месяца дети с родителями за 100 рублей могут посетить 20-минутный концерт, где звучит музыка из известных мультфильмов и детских кинофильмов в переложении для органа. Дети слышат знакомые мелодии и получают удовольствие. И каждый такой концерт проходит при абсолютно заполненном зале. — Кафедральный собор всё чаще показывает симфонические, фортепианные программы, проводит лекции Ярослава Тимофеева и Вадима Чалого. Как получилось перенастроить публику, показав, что собор — это не только орган? — Кафедральный собор — уникальное место: ни один филармонический зал в России не находится в стенах XIV века постройки и ни одно здание XIV века не обладает таким уникальным инструментом, как у нас. Это позволяет нам интенсивно и успешно работать как учреждение культуры. Соответственно, у нас появляются средства, которые мы можем потратить на по-настоящему нужные и важные культурные события для города. Мы не только про музыку, но мы ещё и про философию — место обязывает, Кант диктует нам культурную политику до сих пор. Поэтому было логично привлечь для курса лекций Вадима Чалого — профессора Московского государственного университета, выходца Балтийского федерального университета, калининградца до мозга костей и очень известного авторитетного кантоведа.

— Будет ли меняться формат музея Иммануила Канта в будущем году? — В декабре я получил данные за год: количество посетителей, динамику и другие важные цифры. Число людей, пришедших в собор, увеличилось почти на 20%. Людей, посетивших Музей Иммануила Канта в 2025 году, стало больше на 42% — почти в полтора раза. Мы даже не рекламируем музей: просто работаем и совершенствуем экспозицию, но рост интереса к музею налицо, а это значит, что работает сарафанное радио. Планируем развивать экспозицию и дальше. Кстати, Вадим Чалый нам очень в этом помогает. — Уже год здание Кафедрального собора находится под наблюдением геотехников Санкт-Петербурга, самой известной российской компании «Геореконструкция». Можно ли говорить о промежуточных итогах мониторинга? — Хочу сразу всех успокоить: никакого катастрофического сценария для здания Кафедрального собора нет. Геотехнический мониторинг осуществляется уже больше года, прошёл третий этап измерений, и специалисты компании «Геореконструкция» из Санкт-Петербурга констатируют, что нет никаких необратимых изменений, которые могут привести к аварии, разрушению или утрате этого объекта культурного наследия. Есть определённые просадки исходя из той специфики грунтов, на которых стоит собор, есть раскрытие небольших трещин по сводам, но всё в рамках приличия. Через год, когда завершится основной этап геотехнического мониторинга, мы совместно со специалистами «Геореконструкции» будем искать варианты проведения противоаварийных и восстановительных работ — как в зале, так и на фасадах. Как любой памятник, как любой объект культурного наследия XIV века, Кафедральный собор требует ухода, заботы и, естественно, системных работ — противоаварийных, восстановительных, реставрационных. Мы понимаем, что это надо делать постоянно, и будем это делать. — Какие места на острове Канта вам нравятся больше всего? Где особенно удачно получилось создать среду для горожан в процессе благоустройства? — Благоустройством мы занимаемся с 2019 года. И хотя между первым и вторым этапом был перерыв, работа не останавливалась ни на день: мы совершенствовали парк, чистили, делали этикетаж для парка скульптур, занимались проектной документацией… Через полгода процесс завершится: уже подходит к концу строительство Философского моста, который соединит набережную Виктора Гюго с островом Канта и создаст единый туристический маршрут для жителей. Но самым большим достижением я считаю то, что за эти годы удалось сделать остров не только точкой притяжения для туристов, но и любимым местом для горожан. Независимо от времени года и погоды, на острове можно увидеть калининградцев — гуляющих, лежащих на лужайках, играющих в бадминтон, читающих книги на террасе. И мне было удивительно прочитать мнение некоторых коллег о том, что ведётся застройка острова. Это не так: на острове минимальное количество необходимых объектов инфраструктуры. Через пару месяцев мы наконец запустим новый туалет, который будет иметь режим работы, устраивающий всех гостей, и откроем несколько новых павильонов. Но никакой застройки острова не было, нет и, я надеюсь как горожанин, не будет.