Затопленный подвал дома на Калязинской в Калининграде требуют осушить за две недели (фото)

Техническое подполье многоквартирного дома на Калязинской, где уже почти полгода хлещет из труб вода, должны осушить до 14 января. Такое предписание выдано управляющей компании, сообщили «Клопс» в региональном Роспотребнадзоре в понедельник, 29 декабря.

Очередное обследование эпидемиологи провели в середине месяца. По его итогам составлен акт, где описано состояние подвала: несмотря на все прошедшие проверки оно остаётся прежним. Полы во многих местах залиты водой, воняет канализацией, в воздухе роятся расплодившиеся в огромных количествах комары и мухи.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, УК «Империум», которая обслуживает этот дом, уже получала предписания по тому же поводу и даже откачивала воду в ноябре. Но результата это не дало, как и устранение вероятной на тот момент причины: засора общегородской ливневой канализации. МБУ «Гидротехник» систему прочистило, но суше в подвале не стало.

На дополнительную дезинфекцию и дезинсекцию управляющей компании дали время до конца январских каникул. «Будем надеяться, — прокомментировал это сообщение один из активистов дома, Алексей. — Хотя веры в УК нет».