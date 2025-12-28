Комедия с печальным началом: в «Янтарь-холле» спектакль «Любовь и голуби» отложили из-за опоздания рейса с актёрами

ВКонтакте

В Светлогорске начало спектакля «Любовь и голуби» отложили на 2 часа из-за позднего прилёта артистов. Об этом «Клопс» сообщили зрители.

По словам калининградки Ольги, организаторы предупредили публику, что рейс, на котором актёры должны были прибыть в Храброво, задержался из-за шторма. Чтобы скрасить ожидание, на сцену вышли Дед Мороз, Снегурочка и Медведь. Часть зрителей не дождалась встречи с прекрасным и покинула «Янтарь-холл».

Примерно в 20:45 гостям объявили, что артисты прибыли и начался монтаж декораций.

Изначально 28 декабря в «Янтарь-холле» должны были показывать комедию «Женихи», главные роли в которой играют Александр Панкратов-Чёрный и Татьяна Кравченко. 10 декабря публике сообщили о замене спектакля по независящим от площадки причинам. Многие зрители не стали сдавать билеты, хотя и хотели посмотреть на любимых артистов.