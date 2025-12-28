Корабли Балтийского флота зашли в главный порт Намибии

ВКонтакте

Корвет «Стойкий» и средний морской танкер «Ельня» Балтийского флота совершили плановый заход в Уолфиш-Бей — главный порт Намибии. Об этом сообщили в пресс-службе флота в воскресенье, 28 декабря.

Моряки провели необходимое плановое обслуживание корабельного оборудования, вооружения и другие профилактические работы, а также пополнили запасы воды и продовольствия.

После завершения официального визита корабли Балтийского флота продолжат выполнение поставленных задач в дальней морской зоне.