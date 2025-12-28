Калининградскому офшору продлили приём иностранных компаний на 2026 год

ВКонтакте

Иностранные компании, решившие переехать в Специальный административный район (САР) функционирующий на острове Октябрьском в Калининграде, смогут сделать это по упрощённой схеме в 2026 году. Владимир Путин подписал закон, продляющий соответствующую процедуру, сообщает РИА Новости в воскресенье, 28 декабря.

Также закон предоставляет право российским компаниям, выпустившим свои ценные бумаги, до конца 2026 года обменять находящиеся в обращении облигации, номинированные в валютах недружественных государств, на облигации в рублях.

Ещё один важный пункт в закон внесли по просьбе госкорпорации «Ростех». Эти положения, направлены на исполнение указания президента РФ об обеспечении долгосрочных гарантий реализации соглашения о государственно-частном партнёрстве по развитию системы цифровой маркировки товаров и лекарственных средств. Соглашение заключили Минпромторг РФ и оператор этой системы — ООО «Оператор-ЦРПТ».