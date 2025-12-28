Достучаться до врачей: как будут работать медики Калининграда в новогодние праздники

ВКонтакте

Больницы и травматологические пункты будут дежурить в круглосуточном режиме. То же самое касается регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Вызвать скорую можно по телефонам: 103 и 112. Об этом напомнили в минздраве Калининградской области.

При необходимости экстренной помощи при острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники, расположенной в Калининграде на ул. Клинической, 69.

Амбулаторно-поликлиническая служба региона будет функционировать по следующему графику:

Выходные дни : 31 декабря, 1, 4, 7, 8, 11 января;

: 31 декабря, 1, 4, 7, 8, 11 января; Рабочие дни: 2, 3, 5, 6, 9 и 10 января.

В поликлиниках медицинская помощь оказывается силами дежурной службы и службы неотложной помощи. С понедельника, 12 января, медицинские организации будут функционировать в обычном режиме.