В Советске суд обязал оградить незавершённую стройку

В Советске суд обязал организацию установить ограждение строительного объекта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

На улице Искры находится объект незавершённого строительства. Здание принадлежит ООО «Стройка». «Указанный объект находится без надлежащего содержания и присмотра, доступ к нему не ограничен, строительная площадка не огорожена, что представляет угрозу безопасности жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении.

Суд обязал собственника оградить здание. Исполнение судебного решения на контроле надзорного ведомства.