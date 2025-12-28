В Советске суд обязал оградить незавершённую стройку

В Советске суд обязал организацию установить ограждение строительного объекта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
На улице Искры находится объект незавершённого строительства. Здание принадлежит ООО «Стройка». «Указанный объект находится без надлежащего содержания и присмотра, доступ к нему не ограничен, строительная площадка не огорожена, что представляет угрозу безопасности жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении.
Суд обязал собственника оградить здание. Исполнение судебного решения на контроле надзорного ведомства.
В Озёрском районе прокуратура в судебном порядке требует отремонтировать фасад районной поликлиники.