Футбольный клуб «Балтика» продлил контракт с полузащитником Владиславом Поспеловым. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Новый контракт рассчитан до 5 июня 2030 года. «Влад стал Балтийцем в июле 2023 года. С того момента полузащитник начал выступать за молодёжную и вторую команды нашего клуба. За 67 матчей он забил семь мячей и отдал 11 голевых передач. 7 декабря Поспел дебютировал за основной состав «Балтики». В матче с «Крыльями Советов» Влад получил 30 минут игрового времени и в отдельных эпизодах был близок к тому, чтобы отличиться», — говорится в сообщении.