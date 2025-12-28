ГАИ ищет свидетелей: в Полесске на улице Театральной неизвестный водитель Volkswagen Passat сбил пешехода

ВКонтакте

В Полесске на улице Театральной неизвестный водитель Volkswagen Passat сбил пешехода 1993 года рождения. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Инцидент произошёл в 04:15 в воскресенье, 28 декабря. В результате ДТП пешеход получил травмы. Его увезли в больницу.

Водитель транспортного средства скрылся с места ДТП, принимаются меры по установлению его личности и местонахождения. Госавтоинспекция обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, сообщить в МО МВД «Гвардейский».

84015932202 дежурная часть МО МВД «Гвардейский»; 84015835202 дежурная часть ОП по Полесскому району МО МВД.