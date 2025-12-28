Заряды крупы и мокрого снега: погода в Калининграде и области в воскресенье

ВКонтакте

В Калининграде и области в воскресенье, 28 декабря, ожидается малооблачная погода. Такой прогноз даёт телеграм-канал «Погода и метеоявления».

В ближайшие часы скорость ветра начнёт постепенно снижаться. Утром на побережье порывы северо-западного ветра до 20-24 м/с, в Калининграде и области — до 17-21 м/с. Днём на побережье ветер разгонится до 17-21 м/с, по области — до 16-19 м/с. Вечером на побережье порывы до 15-18 м/с, по области — не более 12-14 м/с.

Местами ожидаются кратковременные заряды дождя, крупы и мокрого снега. Температура по области составит от +2 до +5°С. Атмосферное давление в пределах нормы.