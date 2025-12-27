Суд признал законным приговор в отношении экс-гендиректора Калининградского морского торгового порта

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Московский районный суд Калининграда признал законным приговор в отношении бывшего генерального директора АО «Калининградский морской торговый порт» Владимира Лавренчука. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Суд установил, что с сентября 2023 года по март 2024-го Лавренчук выплачивал зарплату трём сотрудникам, которые числились в штате, но фактически в порту не работали. Общая сумма выплат превысила 23,3 млн рублей. Суд пришёл к выводу, что мотивом стало желание сохранить должность гендиректора, на которую Лавренчук был назначен в марте 2021 года.

Следствие также вменяло Лавренчуку растрату — по версии обвинения, он незаконно начислял себе премии. Однако суд переквалифицировал этот эпизод на самоуправство. Было доказано, что право на премирование у него имелось: по итогам 2023 года предприятие впервые с 2020-го получило прибыль, и премии получили все сотрудники порта. Приказы были признаны обоснованными и соответствующими финансово-хозяйственной деятельности компании.

При этом суд указал, что размер вознаграждения гендиректора должен был согласовываться с советом директоров или общим собранием акционеров, но этого сделано не было. Ущерб по этому эпизоду составил 5,4 млн рублей.

При назначении наказания суд учёл, что Лавренчук находился под стражей с 19 по 20 июня 2024 года, а затем — под домашним арестом до 19 сентября 2025 года. В числе смягчающих обстоятельств — полное возмещение ущерба по эпизоду злоупотребления полномочиями и частичное по самоуправству, совершение преступлений впервые, состояние здоровья, положительные характеристики и наличие наград.

Действия Лавренчука квалифицировали по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 1 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). По совокупности преступлений ему назначили штраф 60 тыс. рублей, который с учётом времени под стражей и под домашним арестом снизили до 50 тыс. рублей.

Приговор был обжалован портом и прокурором, однако судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для его изменения. К моменту рассмотрения апелляции Лавренчук полностью возместил ущерб по обоим эпизодам — в общей сложности 28,7 млн рублей, признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор вступил в законную силу.