«Атмосфера в аэропорту напряжённая»: из-за атаки БПЛА на Москву в Храброво задерживается 17 рейсов (видео)

В Храброво задерживается девять рейсов на прилёт и восемь на вылет. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта.

Шесть самолётов опаздывает из Москвы, два из Санкт-Петербурга и один из Архангельска. Время задержки рейсов составляет от двух до пяти часов.

Не вылетит вовремя и восемь рейсов из Калининграда, из которых пять должны следовать в Москву, а два — в Санкт-Петербург. Как рассказала «Клопс» одна из пассажирок Оксана, людей в аэропорту очень много, некоторые уже на полу сидят, какая-то часть спит. Кафе переполнены. «Атмосфера напряжённая, так как у некоторых уже два часа назад самолёт должен был улететь. А с учётом того, что большинство приезжает заранее, это больше 4 часов в аэропорту», — жалуется женщина.

Как сообщают СМИ, более сотни рейсов задержали в московских аэропортах из-за атаки беспилотников. Петербургское Пулково также приняло на себя часть нагрузки: аэропорт принял пять самолётов в качестве запасного аэродрома. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлёте к столице сбили 26 БПЛА.

Ситуацию контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура. Круглосуточно работает мобильная приёмная ведомства.

В случае нарушений пассажиры могут обратиться по телефону: +7 (911) 973-22-00.