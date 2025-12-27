В Озёрском районе прокуратура в судебном порядке требует отремонтировать фасад районной поликлиники

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Озёрском районе прокуратура в судебном порядке требует выполнить ремонт фасада районной поликлиники, расположенной на улице Пограничной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Здание является объектом культурного наследия местного значения. В 2008 году оно было передано Озёрской центральной районной больнице. «В ходе обследования объекта выявлены многочисленные повреждения кирпичной кладки фасада здания, что создаёт угрозу его обрушения. Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении обязанности на учреждение провести ремонт фасада здания поликлиники. Исковое заявление находится на рассмотрении», — говорится в сообщении.