ФК «Балтика» расторгла контракты с защитниками Амиром Мохаммадом и Диего Луна

По взаимным соглашениям контракты защитников Амира Мохаммада и Диего Луны расторгнуты с футбольным клубом «Балтика». Об этом сообщает пресс-служба ФК.

В футбольном клубе поблагодарили Амира и Диего за пройденный путь, самоотдачу и стремление побеждать. «Амир перешёл в наш клуб в июле прошлого года, сыграл в 39 встречах и помог нашей команде вернуться в Премьер-лигу. На его счету также три гола и столько же ассистов. Диего присоединился к нашей команде в феврале 2024 года. За это время венесуэльский футболист провёл за Балтийцев 25 матчей», — рассказали в пресс-службе.