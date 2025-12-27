Глава Черняховска ввёл режим повышенной готовности на территории округа

ВКонтакте

В Черняховске глава округа Виктор Вобликов ввёл режим повышенной готовности. Об этом сообщает администрация города.

Причиной стало штормовое предупреждение об усилении ветра в субботу, 27 декабря. По его словам, с 20:00 на территории области прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 25–27 метров в секунду. Оно сохранится на протяжении всей ночи и первой половины воскресенья.

Своё решение глава округа объяснил необходимостью обеспечить безопасность граждан. «В связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и для обеспечения безопасности граждан принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории округа до полной нормализации погодных условий», — заявил Вобликов. Все оперативные службы округа переведены на усиленный режим работы.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь по единому номеру вызова экстренных служб – 112.