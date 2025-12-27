14:44

В Калининградской области за год количество работников выросло на 1,1%

  1. Калининград
Автор:
В Калининградской области за год количество работников выросло на 1,1%
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградской области в октябре 2025 года среднесписочная численность работников в организациях составила 273,7 тыс. человек. Об этом сообщает Калининградстат.

По сравнению с октябрём 2024 года среднее количество работников увеличилось. Этот показатель составил 1,1%. 

В Калининградстате подчеркнули, что среднесписочная численность работников в крупных, средних и малых организациях в январе-октябре 2025 года — 273,1 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество работников снизилась на 0,3%.

В Калининградской области в октябре 2025 года средняя номинальная заработная плата работников составила 78 056,1 руб.

