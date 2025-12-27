Власти Калининграда из-за шторма советуют горожанам держаться подальше от деревьев, ЛЭП и рекламных щитов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде в связи со штормовым предупреждением все муниципальные службы переведены в повышенную готовность. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщает глава администрации города Елена Дятлова.

Сити-менеджер пояснила, в чём будет выражаться этот режим: «Сегодня в ночь будут дежурить все коммунальные предприятия города, у которых есть техника и люди для предотвращения и ликвидации возможных ЧС».

Елена Дятлова отметила, что синоптики «обещают с вечера серьезное усиление ветра, порывами до 27 м/с». Она дала советы калининградцам, как избежать происшествий, связанных с ураганом.

«Держитесь подальше сами и не паркуйте свои транспортные средства под рекламными конструкциями, возрастными деревьями, зданиями, ЛЭП. Круглосуточный телефон дежурного по городу 59-64-00 или 112», — подчеркнула Елена Дятлова.