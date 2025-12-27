В Калининградской области назвали среднюю зарплату за 10 месяцев 2025 года

ВКонтакте

В Калининградской области в октябре 2025 года средняя номинальная заработная плата работников составила 78 056,1 руб. Об этом сообщает Калининградстат.

Как отметили в ведомстве, по сравнению с октябрём 2024 года зарплата выросла на 15%. А по сравнению с сентябрём 2025-го — на 0,5%.

Калининградстат подсчитал реальную зарплату калининградцев, рассчитанную с учётом индекса потребительских цен. Так, в октябре 2025 года она составила 104,9% к уровню октября 2024 года и 100% — к уровню сентября 2025 года.

Среднемесячная зарплата в регионе за 10 месяцев 2025 года составила 74 660,7 руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она выросла на 17,2%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-октябре 2025 года составила 105,3% к соответствующему периоду 2024 года.

Наиболее высокая заработная плата в январе-октябре 2025 года сложилась у работников финансовых и страховых организаций — 133 446,8 руб. Это на 78,7 % выше среднемесячной заработной платы по Калининградской области.

Отрасли с наиболее высоким уровнем зарплат относительно среднеобластного в январе-октябре:

информация и связь — 145,4%;

добыча полезных ископаемых — 140,8%;

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 125,2%.

Отрасли с наименьшим уровнем зарплат относительно среднеобластного в январе-октябре: