В Калининградской области назвали среднюю зарплату за 10 месяцев 2025 года

В Калининградской области в октябре 2025 года средняя номинальная заработная плата работников составила 78 056,1 руб. Об этом сообщает Калининградстат.
Как отметили в ведомстве, по сравнению с октябрём 2024 года зарплата выросла на 15%. А по сравнению с сентябрём 2025-го — на 0,5%.
Калининградстат подсчитал реальную зарплату калининградцев, рассчитанную с учётом индекса потребительских цен. Так, в октябре 2025 года она составила 104,9% к уровню октября 2024 года и 100% — к уровню сентября 2025 года.
Среднемесячная зарплата в регионе за 10 месяцев 2025 года составила 74 660,7 руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она выросла на 17,2%.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-октябре 2025 года составила 105,3% к соответствующему периоду 2024 года.
Наиболее высокая заработная плата в январе-октябре 2025 года сложилась у работников финансовых и страховых организаций — 133 446,8 руб. Это на 78,7 % выше среднемесячной заработной платы по Калининградской области.
Отрасли с наиболее высоким уровнем зарплат относительно среднеобластного в январе-октябре:
- информация и связь — 145,4%;
- добыча полезных ископаемых — 140,8%;
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 125,2%.
Отрасли с наименьшим уровнем зарплат относительно среднеобластного в январе-октябре:
- гостиницы и предприятий общественного питания — 74,2%;
- административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги — 68,7%;
- операции с недвижимым имуществом — 64,9%.
Опрошенные Центробанком аналитики считают, что в 2026 году рост реальных зарплат россиян практически остановится.