Дятлова наградила активистов за продвижение в Калининграде электросамокатов

В администрации Калининграда прошло чествование активистов, которые являются партнёрами властей «в вопросах городского развития». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Мероприятие состоялось в пятницу, 26 декабря. В числе награждённых благодарственными адресами за подписью главы горадминистрации Елены Дятловой — члены крупнейших территориальных общественных самоуправлений, специалисты в области сохранения культурного наследия, консультанты по развитию велодвижения, а также представители операторов средств индивидуальной мобильности. В частности, это компании, которые сдают в аренду электросамокаты.

«Вкладываясь в благоустройство, мы одновременно повышаем привлекательность Калининграда как туристического центра», — отметил первый заместитель главы администрации, председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков.