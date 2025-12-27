Дождь и сильный ветер: погода в Калининградской области в субботу, 27 декабря

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области в субботу, 27 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Температура воздуха днём +4...+6 °C. Местами возможен небольшой дождь в особенности у побережья и на западе области, в том числе в Калининграде.

К вечеру субботы ожидается усиление северо-западного ветра вплоть до штормовых значений. В Калининграде и в Славском, Неманском, Полесском, Гурьевском, Зеленоградском, Багратионовском районах порывы до 18-21 м/с. На побережье до 20-24 м/с, на остальной части области — до 15-18 м/с.