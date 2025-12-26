ВКонтакте

Прокуратура после публикации «Клопс» заинтересовалась аварией на улице Портовой в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пятницу, 26 декабря, во время выполнения земляных работ сотрудники ИП повредили водопроводную сеть на улице. «В результате аварии отключено водоснабжение многоквартирного дома по улице Портовой, 6, а также произошло затопление автомобильных дорог вблизи аварийного участка», — говорится в сообщении.

Прокуратура Московского района города Калининграда контролирует выполнение работ по устранению поломки. Как сообщили в областном «Водоканале», бригада уже ликвидирует утечку на сети. «Возможно временное ухудшение качества воды. Организован подвоз воды. В отношении частного подрядчика будут приняты соответствующие меры», — пояснили в учреждении.

Круглосуточный телефон горячей линии диспетчерской областного Водоканала: (8 4012) 555-151, доб. 1.