В Гурьевске неудачная стирка обернулась пожаром

В Гурьевском муниципальном округе на улице Зелёной в ванной комнате квартиры на первом этаже загорелась стиральная машина. Об этом сообщает ГУ МЧС.

В результате пожара помещение полностью закоптилось. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь и провели дымоудаление. Пострадавших нет. Причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. На месте работали четыре человека личного состава и один спецавтомобиль МЧС России.

МЧС России напоминает: