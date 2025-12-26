21:50

В Гурьевске неудачная стирка обернулась пожаром

  1. Калининград
В Гурьевске неудачная стирка обернулась пожаром - Новости Калининграда | Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Гурьевском муниципальном округе на улице Зелёной в ванной комнате квартиры на первом этаже загорелась стиральная машина. Об этом сообщает ГУ МЧС. 

В результате пожара помещение полностью закоптилось. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь и провели дымоудаление. Пострадавших нет. Причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. На месте работали четыре человека личного состава и один спецавтомобиль МЧС России. 

МЧС России напоминает:

  1. не оставляй без присмотра включённые электроприборы;
  2. выключай технику на ночь и уходя из дома;
  3. используй исправное электрооборудование;
  4. следи за состоянием проводки;
  5. не перегружай электросеть.
