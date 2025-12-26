В Гурьевске неудачная стирка обернулась пожаром

В Гурьевском муниципальном округе на улице Зелёной в ванной комнате квартиры на первом этаже загорелась стиральная машина. Об этом сообщает ГУ МЧС.
В результате пожара помещение полностью закоптилось. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь и провели дымоудаление. Пострадавших нет. Причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. На месте работали четыре человека личного состава и один спецавтомобиль МЧС России.
МЧС России напоминает:
- не оставляй без присмотра включённые электроприборы;
- выключай технику на ночь и уходя из дома;
- используй исправное электрооборудование;
- следи за состоянием проводки;
- не перегружай электросеть.