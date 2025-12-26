«Локомотив» уступил «Тулице» в четырёхсетовом триллере

ВКонтакте

Волейболистки калининградского «Локомотива» уступили в последнем матче года в Суперлиге. В пятницу, 26 декабря, наша команда уступила «Тулице» со счётом 3:1, сообщает корреспондент «Клопс».

С самого начала хозяйки задали высокий темп. «Тулица» мощно стартовала — быстрые атаки через диагональ и отличный приём позволили им уверенно взять первый сет — 25:21. «Локомотив» выглядел чуть скованным, будто не до конца вошёл в ритм после длительной паузы между турами.

Однако во втором туре калининградки показали свой привычный железный характер. Подопечные Андрея Воронкова усилили подачу, улучшили игру в защите и сумели переломить ход встречи, поймав тульских волейболисток на их же темпе — 25:22.

Казалось, что «Локо» уже держит матч под контролем. Однако дальше случился настоящий кошмар. «Тулица» вновь включила свой скоростной волейбол, активно использовала атаки со второй линии, а приёмы гостей начали давать сбой. Третья партия в упорной борьбе осталась за хозяйками — 28:26.

Решающая партия стала настоящим испытанием нервов. Команды шли очко в очко, но решающее слово осталось за «Тулицей» — серия точных подач и мощных атак по диагонали поставила точку во встрече: 25:21.

Несмотря на поражение, калининградки остались в числе лидеров российской Суперлиги. Для «Тулицы» же это — достойное завершение календарного года и подтверждение, что команда способна бороться с лидерами чемпионата на равных.