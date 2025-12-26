19:31

В Калининграде на улице Невского в комнате в одной из квартир на втором этаже загорелась ветошь

Фото: МЧС

В Калининграде на улице Невского в комнате в одной из квартир на втором этаже загорелась ветошь. Об этом сообщает ГУ МЧС. 

Инцидент произошёл в четверг, 25 декабря. В результате возгорания квартира оказалась полностью закопчена.

Прибывшие на место пожарные спасли мужчину — хозяина квартиры. Его с признаками лёгкого отравления продуктами горения передали врачам. Из дома эвакуировали 10 человек. Спасатели потушили огонь и произвели дымоудаление. Причину пожара установят сотрудники органов дознания. В ликвидации пламени было задействовано 18 человек личного состава и 5 спецавтомобилей.

