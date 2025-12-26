«Реально по пояс, мама дорогая!»: рабочие пробили трубу на Портовой, две ближайшие улицы затопило водой (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Подрядчик пробил трубу во время работ возле дома №3 на Портовой. Об этом сообщает областной «Водоканал» в пятницу, 26 декабря.

На место аварии уже прибыла бригада специалистов, которые ликвидируют утечку на сети. Горожан предупредили о возможном ухудшении качества воды. В зону отключения попал дом №6. Для жильцов организовали подвоз воды.

Водители сообщают об огромных лужах не только на Портовой, но и на Полоцкой и Серпуховской. «Ё-моё, реально по пояс, мама дорогая! Мы сейчас походу здесь и останемся», — удивляются автомобилисты. На трёх улицах, а также на Багратиона и участке Ленинского проспекта образовались километровые пробки.

Круглосуточный телефон горячей линии диспетчерской службы областного «Водоканала»: 8 (4012) 555-151 (добавочный 1).