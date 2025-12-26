17:29

«Реально по пояс, мама дорогая!»: рабочие пробили трубу на Портовой, две ближайшие улицы затопило водой (видео)

  1. Калининград
Автор:

Подрядчик пробил трубу во время работ возле дома №3 на Портовой. Об этом сообщает областной «Водоканал» в пятницу, 26 декабря. 

На место аварии уже прибыла бригада специалистов, которые ликвидируют утечку на сети. Горожан предупредили о возможном ухудшении качества воды. В зону отключения попал дом №6. Для жильцов организовали подвоз воды. 

Водители сообщают об огромных лужах не только на Портовой, но и на Полоцкой и Серпуховской. «Ё-моё, реально по пояс, мама дорогая! Мы сейчас походу здесь и останемся», — удивляются автомобилисты. На трёх улицах, а также на Багратиона и участке Ленинского проспекта образовались километровые пробки. 

Круглосуточный телефон горячей линии диспетчерской службы областного «Водоканала»: 8 (4012) 555-151 (добавочный 1).

Потоп на улицах Полоцкой, Портовой и Серпуховской. Видео: очевидец

В среду, 24 декабя, в Калининграде из-за аварии на трубопроводе 119 домов и 14 соцучреждений остались без тепла

4 567
Дороги ЖКХ
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать