«Реально по пояс, мама дорогая!»: рабочие пробили трубу на Портовой, две ближайшие улицы затопило водой (видео)

Подрядчик пробил трубу во время работ возле дома №3 на Портовой. Об этом сообщает областной «Водоканал» в пятницу, 26 декабря.
На место аварии уже прибыла бригада специалистов, которые ликвидируют утечку на сети. Горожан предупредили о возможном ухудшении качества воды. В зону отключения попал дом №6. Для жильцов организовали подвоз воды.
Водители сообщают об огромных лужах не только на Портовой, но и на Полоцкой и Серпуховской. «Ё-моё, реально по пояс, мама дорогая! Мы сейчас походу здесь и останемся», — удивляются автомобилисты. На трёх улицах, а также на Багратиона и участке Ленинского проспекта образовались километровые пробки.
Круглосуточный телефон горячей линии диспетчерской службы областного «Водоканала»: 8 (4012) 555-151 (добавочный 1).
В среду, 24 декабя, в Калининграде из-за аварии на трубопроводе 119 домов и 14 соцучреждений остались без тепла.