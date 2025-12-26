А если недвижимость будет «платить» вам

ВКонтакте

Недвижимость у моря: как сегодня покупают апартаменты, получают доход и почему это не сложно?

Ещё недавно инвестиции в недвижимость ассоциировались с непростой арендой: поиском жильцов, звонками, ремонтами, спорами и простоями. Многие, попробовав сдавать квартиру, понимают: доход есть, но и забот — не меньше.

В Калининградской области всё чаще выбирают другой подход — когда недвижимость приносит доход, а собственник не участвует в управлении. Разберёмся, как это работает и почему апартаменты у моря стали интересны не только инвесторам, но и обычным людям.

Почему аренда «по-старинке» надоела?

Классическая схема знакома многим:

поиск арендаторов; уборка и ремонты; простои; постоянная вовлечённость.

Формально квартира приносит деньги, но по факту превращается во вторую работу, особенно если собственник живёт в другом городе. Поэтому всё больше людей выбирают формат, где управлением занимается профессиональная компания.

Апартаменты — это не квартира.

Апартаменты часто считают «квартирой без прописки», но с точки зрения дохода это другой продукт. Апартамент в курортном комплексе — это гостиничный номер в частной собственности. Гости заезжают и выезжают, а всеми процессами занимается сервисная компания.

Собственник: