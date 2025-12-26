А если недвижимость будет «платить» вам

Недвижимость у моря: как сегодня покупают апартаменты, получают доход и почему это не сложно?
Ещё недавно инвестиции в недвижимость ассоциировались с непростой арендой: поиском жильцов, звонками, ремонтами, спорами и простоями. Многие, попробовав сдавать квартиру, понимают: доход есть, но и забот — не меньше.
В Калининградской области всё чаще выбирают другой подход — когда недвижимость приносит доход, а собственник не участвует в управлении. Разберёмся, как это работает и почему апартаменты у моря стали интересны не только инвесторам, но и обычным людям.
Почему аренда «по-старинке» надоела?
Классическая схема знакома многим:
- поиск арендаторов;
- уборка и ремонты;
- простои;
- постоянная вовлечённость.
Формально квартира приносит деньги, но по факту превращается во вторую работу, особенно если собственник живёт в другом городе. Поэтому всё больше людей выбирают формат, где управлением занимается профессиональная компания.
Апартаменты — это не квартира.
Апартаменты часто считают «квартирой без прописки», но с точки зрения дохода это другой продукт. Апартамент в курортном комплексе — это гостиничный номер в частной собственности. Гости заезжают и выезжают, а всеми процессами занимается сервисная компания.
Собственник:
- не ищет жильцов;
- не отвечает на звонки;
- не решает бытовые вопросы;
- получает отчёт и понятный доход.
Почему курорт и море?
Калининградская область стала одним из самых популярных направлений внутреннего туризма. Балтийское побережье — это не только лето: сюда приезжают круглый год. Это снижает простои и делает аренду стабильнее. При этом качественных курортных проектов у моря по-прежнему немного, а спрос растёт.
Как работает OTRADA Resort?
OTRADA Resort — курортный проект со спа-комплексом в Калининградской области, на первой линии моря, в окружении леса и недалеко от Светлогорска.
Проект изначально создан под аренду:
- апартаменты гостиничного формата;
- развитая инфраструктура;
- круглогодичная работа комплекса.
Управлением занимается федеральная сервисная компания: бронирования, заселение, уборку — всё берёт на себя оператор. Собственник не управляет объектом самостоятельно.
Откуда берётся доход?
Доход формируется за счёт посуточной аренды:
- гости бронируют апартаменты;
- проживают;
- оплачивают размещение.
Потенциальный доход — от 1,3 до 2 млн рублей в год «чистыми», в зависимости от категории апартамента, сезона и загрузки. Дополнительно собственник получает рост стоимости недвижимости.
Почему не нужно управлять самому?
В сервисной модели:
- не нужно искать гостей;
- контролировать уборку;
- заниматься ремонтом;
- быть постоянно на связи.
Собственник получает финансовый результат и отчётность.
Почему OTRADA Resort?
Проект создан для отдыха и дохода:
- первая линия Балтийского моря;
- спа-комплекс с бассейном;
- собственное озеро;
- террасы и зоны отдыха на кровле;
- ресторан;
- фитнес-центр;
- кинотеатр.
А если недвижимость действительно будет «платить» вам — без вашего участия? OTRADA Resort — формат, в котором курортная недвижимость перестаёт быть проблемой и начинает работать как актив.
Не является публичной офертой. Указанная доходность является прогнозным расчётом совокупной годовой доходности, включающей доход от аренды и капитализации Указанные цифры являются прогнозными. Расчёт выполнен по состоянию на декабрь 2025 года. Реальная доходность может отличаться от расчётной и зависит от множества факторов, включая рыночную конъюнктуру, расходы на содержание объекта (налоги, ремонт, коммунальные платежи), а также возможные периоды простоя. Данный расчёт не является гарантированным и не представляет собой финансовую рекомендацию. Застройщик: ООО «СЗ "Ривьера Балтики"», 236008, Калининградская обл., г. Калининград, Ленинградская ул., д. 4, оф. 6, ИНН 3900008142, ОГРН 1233900002490. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ "Ривьера Балтики"». Ознакомиться со всеми условиями можно по тел. +7 (4012) 300-277 или на сайте otradaresort.ru.