«Медвежий угол»: в мэрии объяснили, зачем делают платной парковку у Южного парка

Парковку рядом с Южным парком в Калининграде благоустроят и сделают платной. Такое новшество позволит решить транспортные проблемы в этом районе, рассказала «Клопс» глава городской администрации Елена Дятлова.

«Вспомните, как это место выглядело четыре года назад — настоящий медвежий угол, — пояснила Дятлова. — Там базировалась автошкола, валялись покрышки, которые потом «совершенно случайно» оказывались в водоёме. Там же стояли цирковые фуры. Надо ли было оставлять это всё в таком виде? Мой ответ — нет».

Ситуация осложнилась с открытием ФОКа и возросшей нагрузкой на зону у Южного парка: детей привозят на занятия, а приткнуться негде или же приходится грязь месить. Неподалёку и Дом молодёжи, его посетители также смогут пользоваться стоянкой. Кроме того, напротив ведётся жилая застройка. Власти уверяют, что платная парковка позволит навести порядок и решить транспортную проблему.

«Многие родители подвозят детей до этой точки. Сейчас паркуются как попало — немного свинорой. А рядом — музей «Фридландские ворота», там пробки и без автобусов. Сделать цивилизованную парковку — это необходимость», — добавила глава города.

По словам Дятловой, вопрос с обустройством сначала отложили из-за старых коммуникаций Водоканала — прорывы случались слишком часто. Сейчас сети переложены, и город может приступить к благоустройству.