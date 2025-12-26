Настоящая зима: синоптики рассказали, чем первые дни 2026 года удивят жителей Калининградской области

ВКонтакте

Первые дни 2026 года удивят жителей региона настоящей зимой. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Карта прогноза средней температурной аномалии показывает падение столбика термометра на 1-4 °С ниже нормы вплоть до конца первой декады января. При этом осадков будет довольно много. К 5 января высота снежного покрова может вырасти до 20 см.

«Точные прогнозы преждевременны, но все идёт к тому, что январские праздники, по крайней мере, их первая половина, будут по-настоящему зимними с внушительным количеством снега и морозом», — прогнозируют синоптики.