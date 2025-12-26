А через год опухоль вернулась: семья из Гурьевска спасает девятилетнего сына от рака мозга (фото)

Три с половиной миллиона рублей — столько стоит спасение жизни девятилетнего Егора Ивашкова из Гурьевска. Вот уже год он борется со злокачественной опухолью мозга, рассказала «Клопс» мама мальчика Наталья в пятницу, 26 декабря.
В петербургском протонном центре, где сейчас находятся мать и сын, готовы начать лечение даже ещё до Нового года. Шансы на ремиссию велики. Всё зависит только от того, как быстро семье удастся собрать необходимую сумму.
Ещё только чуть больше года назад Егор ничем не отличался от своих друзей-второклассников. Он родился и рос здоровым. Увлекался робототехникой. Любил играть в боулинг со старшей сестрой, лепил снеговиков и воображал себя настоящим танкистом.
Поэтому когда у него прошлой осенью вдруг открылась сильная рвота, а потом заболела нога и начала каждый день раскалываться голова, сперва никто не предположил, что всё это может быть звеньями одной страшной цепи. Но мальчику становилось хуже.
«Врачи сначала заподозрили, что это менингит, — вспоминает Наталья. — Мы поехали в Калининград, в областную детскую больницу по скорой.
А там невролог посмотрел и, чтобы исключить новообразование, отправили нас на КТ и МРТ. И ничего, конечно, не исключили...»
Оказалось, что у мальчика развилась опухоль головного мозга — эпендимома высокой степени злокачественности. Срочно начали лечение. 16 октября прошлого года новообразование полностью удалили московские нейрохирурги. Декабрь и январь прошли под знаком лучевой терапии. Всё лечение было по ОМС.
Казалось, что мальчик уверенно идёт на поправку. Он чувствовал себя вполне нормально, прежние симптомы больше не беспокоили. Плановые обследования каждые два-три месяца это подтверждали. Ивашковы уже были готовы поверить, что беда миновала. «Неврологических последствий никаких нет, — говорит мама. — Мы просто соблюдали рекомендации и всё было хорошо».
Как вдруг в ноябре очередная МРТ дала грозный результат. Эпендимома не просто вернулась: она успела дать метастазы в спинной мозг.
Небольшие, — беспомощно говорит мама. — Они там миллиметровые. Но они есть. Они есть».
После консультаций в нескольких ведущих клиниках страны Егора пригласили в медицинский центр в Санкт-Петербург. 15 декабря мама с мальчиком вылетели в Северную столицу.
Медики подтвердили: спасти ребёнка может кранио-спинальная протонная терапия. Это облучение всей центральной нервной системы, и головного, и спинного мозга. Причём действует процедура не только на поражённые участки: она способна обезвредить даже те очаги болезни, которые ещё не обнаружены.
Только одно но: государственные квоты на лечение по ОМС в клинике в этом году уже закончились, а времени ждать — нет! Врачи готовы приступить хоть завтра, но семье необходимо самостоятельно оплатить все 35 сеансов, все семь недель терапии и подготовку к ней. И стоит это больше 3,549 млн рублей.
Со сбором средств для Егора его маме, папе и сестре помогает благотворительный фонд. Человеческий отклик потрясает воображение: только 22 декабря на сайте фонда разместили объявление, а 26-го результат уже перевалил за половину: перечислено больше двух миллионов рублей.
Но на полный курс лечения этого всё ещё не хватает. Егор очень подавлен и напуган, рассказывает Наталья. Они с мамой уже больше месяца живут одни на съёмной квартире в Санкт-Петербурге, без друзей, без родных. Папу и сестру мальчик видит только по видеосвязи.
«Мы очень надеемся на помощь, — говорит женщина. — Ему так страшно, так уже хочется быстрее всё это начать! Потому что она растёт! Она всё время растёт».
Если вы хотите поддержать Егора и помочь совершить для него новогоднее чудо, реквизиты можно найти на сайте фонда.
