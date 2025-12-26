А через год опухоль вернулась: семья из Гурьевска спасает девятилетнего сына от рака мозга (фото)

ВКонтакте

Три с половиной миллиона рублей — столько стоит спасение жизни девятилетнего Егора Ивашкова из Гурьевска. Вот уже год он борется со злокачественной опухолью мозга, рассказала «Клопс» мама мальчика Наталья в пятницу, 26 декабря.

В петербургском протонном центре, где сейчас находятся мать и сын, готовы начать лечение даже ещё до Нового года. Шансы на ремиссию велики. Всё зависит только от того, как быстро семье удастся собрать необходимую сумму.

Ещё только чуть больше года назад Егор ничем не отличался от своих друзей-второклассников. Он родился и рос здоровым. Увлекался робототехникой. Любил играть в боулинг со старшей сестрой, лепил снеговиков и воображал себя настоящим танкистом.

Поэтому когда у него прошлой осенью вдруг открылась сильная рвота, а потом заболела нога и начала каждый день раскалываться голова, сперва никто не предположил, что всё это может быть звеньями одной страшной цепи. Но мальчику становилось хуже.

«Врачи сначала заподозрили, что это менингит, — вспоминает Наталья. — Мы поехали в Калининград, в областную детскую больницу по скорой.

А там невролог посмотрел и, чтобы исключить новообразование, отправили нас на КТ и МРТ. И ничего, конечно, не исключили...»

Оказалось, что у мальчика развилась опухоль головного мозга — эпендимома высокой степени злокачественности. Срочно начали лечение. 16 октября прошлого года новообразование полностью удалили московские нейрохирурги. Декабрь и январь прошли под знаком лучевой терапии. Всё лечение было по ОМС.