Аварии с пешеходами на Горького и Советском проспекте в Калининграде схожи: что говорят эксперты

По словам специалистов, оба участка дороги имеют опасные особенности: искривлённая траектория и недостаточная видимость светофоров издалека. В тёмное время суток, особенно при низкой загруженности дорог, водители могут не заметить сигнал или решиться ускориться на пустой трассе.

Дорожные аварии на улице Горького и Советском проспекте в Калининграде, в которых в декабре пострадали пешеходы, имеют общие причины. Об этом «Клопс» рассказали транспортные инженеры.

«Видимость у сигналов плохая на этих улицах. А так тут, скорее всего, полный букет: и радиус поворота, и скорость, и обзорность», — считает транспортный инженер Василий Вишневский.

Его коллега Николай Мельков предлагает сузить полосы при помощи переразметки, а также ввести дополнительные меры контроля. Так, например, сделали на пересечении 9 Апреля и Фрунзе.

«Нужна переразметка, сделать полосы уже. Можно поставить знак ограничения скорости 40 км/ч, камеры — на скорость и на проезд на красный», — перечислил Мельков. Речь, например, про комплексы «Автодория», которые могут фиксировать километраж водителя и другие допущенные им нарушения.

По мнению экспертов, комплексное решение, включая инженерные меры и контроль, поможет предотвратить подобные аварии в будущем.