Власти назвали посёлки Калининградской области, куда в 2026 году в первую очередь придёт интернет

В первом квартале 2026 года интернет придёт в два отдалённых посёлка области. Об этом рассказала и. о. министра цифровых технологий и связи Калининградской области Анастасия Голубых во время прямого эфира ЦУР во «ВКонтакте».

«Беспроводной интернет появится в Веселовке Светловского района и Юдино Озёрского района», — уточнила Голубых.

Кроме того, сейчас готовятся предварительные списки населённых пунктов, которые тоже подключат к интернету в 2026 году.

«Перечень опубликован на сайте «Госуслуги», — рассказала и. о. министра. — Но он не окончательный. По правилам программы, после составления списков на место выезжает специальная комиссия, по определённой методике осуществляют замеры, есть ли сигнал».

Исследования проводят в восьми точках, если в шести из них интернет есть — населённый пункт в программе не участвует.

В этом году по программе «Устранение цифрового неравенства» построены станции в семи районах области: