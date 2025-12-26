В МЧС предупредили калининградцев об усилении ветра 27 декабря

ВКонтакте

В МЧС предупредили жителей Калининградской области об усилении ветра в субботу, 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«27 декабря по Калининградской области, начиная с 8:00-11:00, ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 12-17 метров в секунду, во второй половине дня на побережье — до 23 метров в секунду», — говорится в сообщении.

По данным «Оборонлогистики», из-за штормов, которые прогнозируются в Балтийском море и Финском заливе с 27 по 31 декабря, ожидаются задержки рейсов на линиях «Усть-Луга — Балтийск» и «Санкт-Петербург — Калининград». Высота волн составит до 6 метров.