ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградский янтарный комбинат в два раза увеличит поставки камня местным переработчикам — до 55 тонн в год. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Пилотная мера поддержки отраслевого малого бизнеса станет первым этапом стратегического плана на следующие 11 лет. Сырьё будут отгружать в так называемом «годовом срезе», то есть местные переработчики получат все виды и размеры добытого камня. Договор с кластером янтарной промышленности заключили на два года.

«Рассчитываю, что уже в начале следующего года документ будет подписан, а в апреле янтарный кластер получит первую поставку по обновлённым условиям», — заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.