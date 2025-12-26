Калининградцам за год стало гораздо дороже помыться, сходить в туалет и лечь в могилу

В Калининградской области за год подорожали 111 услуг. Рост цен составил от 0,95 до 48,13%, сообщает Калининградстат.
На первом месте по увеличению стоимости — услуги сиделок. Они прибавили, в среднем, 48,13%. В числе наиболее подорожавших также:
- повторное получение гербового документа в органах ЗАГС — 42,86%;
- мойка легкового автомобиля — 38,20%;
- проезд в купейном вагоне фирменного поезда — 28,07%, в купейном вагоне нефирменного поезда – 25,90%;
- холодное водоснабжение — 25,23%;
- помывка в общем отделении бани — 123,1%;
- рытьё могилы — 20,31%;
- проезд в трамвае и троллейбусе — 17,02%;
- изготовление гроба — 15,72%;
- кремация — 14,02%;
- посещение общественного туалета — 11,05%.
За год в Калининградской области подешевели девять услуг. В частности, поездки в страны Юго-Восточной Азии — на 27,14%, в Египет — на 24,04%, в страны Средней Азии — на 17,08%, в страны Закавказья — на 16,25%. Годовая стоимость полиса КАСКО снизилась на 15,27%.
Цены на три услуги остались за год на том же уровне. Это ремонт телевизоров и холодильников, а также замена батареек в наручных часах.
Инфляция в Калининградской области замедлилась и в ноябре составила 9,06%. Это выше, чем в целом по стране (6,64%).