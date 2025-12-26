Калининградцам за год стало гораздо дороже помыться, сходить в туалет и лечь в могилу

ВКонтакте

В Калининградской области за год подорожали 111 услуг. Рост цен составил от 0,95 до 48,13%, сообщает Калининградстат.

На первом месте по увеличению стоимости — услуги сиделок. Они прибавили, в среднем, 48,13%. В числе наиболее подорожавших также:

повторное получение гербового документа в органах ЗАГС — 42,86%; мойка легкового автомобиля — 38,20%; проезд в купейном вагоне фирменного поезда — 28,07%, в купейном вагоне нефирменного поезда – 25,90%; холодное водоснабжение — 25,23%; помывка в общем отделении бани — 123,1%; рытьё могилы — 20,31%; проезд в трамвае и троллейбусе — 17,02%; изготовление гроба — 15,72%; кремация — 14,02%; посещение общественного туалета — 11,05%.

За год в Калининградской области подешевели девять услуг. В частности, поездки в страны Юго-Восточной Азии — на 27,14%, в Египет — на 24,04%, в страны Средней Азии — на 17,08%, в страны Закавказья — на 16,25%. Годовая стоимость полиса КАСКО снизилась на 15,27%.

Цены на три услуги остались за год на том же уровне. Это ремонт телевизоров и холодильников, а также замена батареек в наручных часах.