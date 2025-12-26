В мэрии назвали точную дату запуска трамвая №5 до Бассейной и анонсировали изменение маршрута автобуса №18

ВКонтакте

В Калининграде трамвай №5 с 29 декабря вернётся к прежней схеме движения — по Фестивальной Аллее до кольца на Бассейной. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

Рейсы будут выполняться от улицы Дюнной через центр города. На время ремонта путей трамваи курсируют с Аллеи Смелых до Центрального парка, фактически значительную часть дороги дублируя маршрут №3.

Кроме того, с 29 декабря поменяет схему движения и автобус №18. Транспорт больше не будет делать крюк по Карла Маркса, а двинется прямо по проспекту Мира.