«Не против съесть на завтрак мидий»: в Музее Мирового океана рассказали про своего забавного обитателя — аксолотля Лунтика (фото)

В Музее Мирового океана живёт масса интересных и даже забавных существ. Один из них — аксолотль Лунтик, который никогда не станет взрослым. В учреждении «Клопс» рассказали об удивительном земноводном, его привычках и о том, чем он предпочитает лакомиться на завтрак.
Лунтик живёт в Главном корпусе Музея Мирового океана. В следующем году, 4 января, малышу исполняется целых семь лет!
«Любимое лакомство Лунтика — кальмары, но также он не против съесть на завтрак мидий или мотыля. Когда-то к Лунтику подселили креветку в надежде, что они подружатся, но её он съел. Всё-таки хищник!» — поделились в пресс-службе музея.
Аксолотль — это личинка амбистомы Ambystoma mexicanum. Он относится к отряду хвостатых земноводных и семейству амбистомовых. В природе аксолотли обитают в Мексике — в системе каналов и озёр.
Слово «аксолотль» пришло из языка ацтеков и переводится как «водяная собака» или «водяное чудище». Аксолотль известен тем, что может прожить всю жизнь и даже размножаться, так и не превратившись во взрослую форму. Такое явление называется неотенией.
Длина животного обычно составляет от 15 до 30 сантиметров, вес — около 300 граммов. Отдельные особи вырастают до 45 сантиметров, при этом самцы всегда немного крупнее самок. Одна из самых заметных черт аксолотля — три пары наружных жабр, которые торчат по бокам головы, напоминая длинные лохматые ветки.
Аксолотли используют сразу несколько способов дыхания. Они могут дышать жабрами, лёгкими и кожей. Если в воде не хватает кислорода или нарушена аэрация, амфибия начинает дышать лёгкими, а жабры частично редуцируются.
Ещё одна особенность этих животных — способность к регенерации. Аксолотли могут восстанавливать утраченные плавники, конечности и даже внутренние органы. Но, к счастью, при всём своём почтенном для амфибии возрасте, Лунтик не перенёс ни одной такой травмы.
