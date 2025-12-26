Польские пограничники перед Новым годом стали тщательнее обыскивать россиян на пути в Калининградскую область

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В преддверии Нового года польские пограничники стали тщательнее обыскивать россиян, которые на праздники едут в Калининградскую область. Об этом пишет «Лайф».

Сотрудники пограничной службы просят показать чеки на продукты и подарки. При отсутствии документа, подтверждающего покупку, вещи требуют оставить в республике.

Дорогую технику, например, iPhone последней модели, просят включить и показать фотографии за минувшую неделю. Отказ грозит штрафом в 30% от стоимости устройства. Ужесточение мер связано с антироссийскими санкциями и праздничным сезоном.

По информации таможни Калининградской области, границы с Польшей и Литвой за сутки пересекли 91 грузовик и 531 легковушка. Из РФ в соседние республики отправились 47 фур и 158 легковых машин.