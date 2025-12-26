Будут просто дешевле размещаться: отмена субсидированных билетов не ударит по турпотоку в Калининград — Ермак

ВКонтакте

Отмена субсидированных авиабилетов для льготников не повлияет на турпоток в Калининградскую область. Об этом заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак в комментарии «Клопс».

«Мы считаем, что это никак вообще не отразится на туристах. Если цена билета для кого-то критична, он может просто выбрать более доступное размещение — например, глемпинг или кемпинг. Вариантов много, туристический продукт у нас разнообразный», — подчеркнул Ермак.

По словам министра, снижение цены проживания позволит сохранить привлекательность региона, даже если дорога обойдётся дороже.