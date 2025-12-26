13:21

Будут просто дешевле размещаться: отмена субсидированных билетов не ударит по турпотоку в Калининград — Ермак

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Отмена субсидированных авиабилетов для льготников не повлияет на турпоток в Калининградскую область. Об этом заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак в комментарии «Клопс».

«Мы считаем, что это никак вообще не отразится на туристах. Если цена билета для кого-то критична, он может просто выбрать более доступное размещение — например, глемпинг или кемпинг. Вариантов много, туристический продукт у нас разнообразный», — подчеркнул Ермак.

По словам министра, снижение цены проживания позволит сохранить привлекательность региона, даже если дорога обойдётся дороже. 

10 декабря на сайте Росавиации появилась информация, что субсидированными авиабилетами из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург и Архангельск смогут воспользоваться только жители Калининградской области, а также студенты, учащиеся в вузах региона.

