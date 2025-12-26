Ермак рассказал, как туристы просили кабриолеты, несмотря на плохую погоду в Калининграде

ВКонтакте

Туристы, приезжающие в Калининградскую область, становятся всё более избирательными. Многие готовы платить за индивидуальные условия отдыха, рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, подводя итоги 2025 года.

«Наши гости сами формируют туристический продукт: выбирают, как отдыхать, что смотреть и сколько платить. Некоторые переплачивают только ради того, чтобы попасть к конкретному экскурсоводу или арендовать именно тот автомобиль, который им нужен», — отметил Ермак.

По словам чиновника, в этом сезоне было неожиданно много запросов на аренду кабриолетов, несмотря на пасмурную и дождливую погоду.

«Говорим: дождь — будет некомфортно. В ответ: всё равно дайте кабриолет. Люди точно знают, чего хотят», — рассказал министр.

По итогам года туристическая сфера показала рост, в первую очередь — по объёму платных услуг. Однако министр признал, что ожидания по динамике не оправдались.

«2025 год оказался успешнее, чем 2024-й, особенно по деньгам. Но не настолько, как хотелось бы. Конкуренция выросла, игроков стало больше, но на снижение цен это не повлияло», — отметил глава ведомства.

Учреждения культуры остались на уровне прошлого года по посещаемости, а рост по платным услугам у них был незначительным — из-за того, что цены на билеты не менялись.