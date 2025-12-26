Больше 300 подарков: «Грибная банда добра» начала марафон поздравлений подопечных ребят (видео)

ВКонтакте

Калининградские грибники, участники предновогодней благотворительной акции, собрали 268 тысяч рублей, на которые купили 325 сладких подарков и больше полусотни разновидностей игр, пазлов, и спортивного инвентаря. Поздравлять подопечных ребят продолжают с 24 по 28 декабря, рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда».

В четверг, 25 декабря, «грибные бандиты» побывали в калининградском центре реабилитации и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья. Днём раньше поздравили воспитанников детского дома в Нестерове. В пятницу собираются в школу-интернат в Зеленоградском районе, а на выходных — в онкологическое отделение ДОКБ и в Мамоново. Везде проходит настоящее новогоднее представление с играми, танцами, аквагримом, сладостями и Дедом Морозом со Снегурочкой.

В некоторых выездах «марафонцев» сопровождают профессиональные актёры, а где-то они справляются своими силами. Грибного Деда Мороза даже самого посетило предпраздничное чудо.

«У нас возникла необходимость обновить нашего уже, скажу честно, видавшего виды грибного Деда Мороза, — рассказывает Николай. — И представьте, нам взяли и подарили шикарную бороду с париком, бесплатную химчистку костюмов, парик Снегурочки и набор грима!»