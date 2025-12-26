ВКонтакте

Эксперты раскрыли тайну основания одной из старейших кирх Калининградской области — Рудау в пос. Мельниково. Об этом сообщается в телеграм-канале «КИРХА РУДАУ. Парк-музей» в пятницу, 26 декабря.

«Иногда задаётся вопрос: почему год основания Рудау 1264? Как это? Шло великое восстание, орден, наверное, был ослаблен от постоянных стычек и осад замка Кенигсберг. А с другой стороны, почему нет, первоначально строилась деревянная крепость-опорный пункт», — говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что даты строительства орденских замков опубликовали в 1927 году доктором Кохом. Их указал Анатолий Павлович Бахтин в своей «Замки и укрепления Немецкого ордена в северной части Восточной Пруссии: Справочник».

«Ни опровергнуть, ни подтвердить, когда орденский мастер-артельщик поручил наёмному пруссу закопать первый деревянный столб ворот будущей крепости, никто уже не сможет. Но информация имеет место быть», — добавили эксперты.