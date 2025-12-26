В Калининграде все муниципальные парковки станут бесплатными на новогодние праздники

ВКонтакте

С 31 декабря по 10 января включительно парковка на всех муниципальных стоянках в Калининграде для автомобилистов будет бесплатной. Об этом сообщили «Клопс» в пресс-службе городской администрации.

По словам представителей мэрии, действует режим праздничных дней. В этот период так же, как и по выходным, плата за пользование системой не взимается.

Стоянка действует на всех муниципальных площадках города, включая центральные улицы и парковочные зоны у общественных пространств. Это значит, что в течение десяти праздничных дней водителям не придётся оплачивать стоянку через паркоматы или мобильные приложения.

Бесплатная парковка не отменяет правил дорожного движения. Запрещено занимать места для спецтранспорта и людей с ограниченными возможностями, парковаться на тротуарах и газонах. Контроль за соблюдением этих требований сохранится, а нарушителям по-прежнему грозят штрафы и эвакуация.