Уберут ли с улиц Калининграда самокаты, рассказал Рольбинов

Электросамокаты с улиц Калининграда убирать не будут, однако контроль за их использованием власти усиливают. Об этом заявил министр развития инфраструктуры области Александр Рольбинов во время прямого эфира в четверг, 25 декабря.

«С одной стороны, не можем упустить развитие прогресса, с другой — самокаты приносят немало неудобств. Мы ведём большую работу, Калининград из областных муниципалитетов — лидер в этом вопросе», — отметил Рольбинов.

По словам чиновника, сейчас в городе насчитывается около 6 тысяч прокатных самокатов. С начала сезона на них совершили 2,4 миллиона поездок. Организовано более трёх тысяч парковок, работает 7 зон запрета на въезд и 24 зоны с ограничением скорости. Новые регламенты обсуждаются совместно с жителями и сотрудниками ГАИ, операторы оперативно внедряют изменения — заехать в такие зоны физически невозможно.

Однако, по мнению Рольбинова, главной проблемой остаются частные электросамокаты, которые не подпадают под действующие правила.

«С ними большая беда, — пояснил министр. — Это не прокат, а физические лица. Они вне регулирования. Проблема общероссийская. Ждём, что в следующем году на федеральном уровне выйдет документ, который установит правила для всех».

Что не так со статистикой?

Согласно данным ГИБДД, в Калининграде с начала года произошло 78 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности:

37 случаев — с прокатными самокатами,

22 — с частными,

19 — с СИМ с неопределённым статусом.

Однако к этим цифрам есть вопросы. Например, в число «ДТП с участием СИМ» попадают случаи, которые фактически являются столкновениями с полноценными мопедами или электробайками. К категории «частников» также автоматом относят аварии в тех случаях, когда ГАИ не проверяет мощность двигателя.

Так, в Южном парке мужчина на электросамокате столкнулся с велосипедисткой. Прокуратура позже признала: мощность двигателя у СИМ превышала допустимую, так что он приравнивается к мопеду. А значит, речь шла уже не о «лёгком средстве мобильности», а о полноценном транспортном средстве.