«Ода тихому Петербургу»: в Черняховске открылась выставка мэтра пастели Станислава Бернштейна

Ссылка «Мэтр пастели. Станислав Бернштейн» — выставка прославленного петербургского художника открылась в художественной школе Черняховска. В город прибыло 28 работ из коллекции депутата Государственной думы Андрея Горохова. Станислав Бернштейн родился в 1937 году в Ленинграде, окончил легендарную Академию художеств им. Репина. Став членом Союза художников и членом старейшего Общества мастеров пастели Франции, выставлялся по всему миру и получил почётное звание «Мэтр пастели». Главной темой его творчества был Петербург. Виртуозно владея техникой сухой пастели, Бернштейн создавал лиричные и созерцательные образы города, его набережных, садов и монументов. Его работы, хранящиеся в музеях и частных коллекциях по всему миру, отличаются гармонией, тонкостью цветовых переходов и поэтическим восприятием.

Творчество Бернштейна, трагически погибшего в 2002 году, остаётся непревзойдённой одой Петербургу и блестящим примером высочайшего мастерства в искусстве пастели. Андрей Горохов, коллекционер: «Мы сегодня готовимся к встрече Нового года. Это добрый, семейный праздник, когда все тревоги и заботы отступают на второй план. И очень приятно, что в преддверии праздника мы открываем выставку в стенах Черняховской художественной школы. Для меня картины Станислава Соломоновича Бернштейна — символ такой доброты, красоты и уюта. В них невозможно не влюбиться с первого взгляда, и эта любовь — на всю жизнь. У меня в коллекции больше двухсот работ мастера. Собираю их очень давно, больше десяти лет. Наверное, я самый крупный коллекционер Бернштейна в мире. Его картины сопровождают всю мою жизнь. Они очень понятные, атмосферные, простые. И очень сложные в своей простоте. Так могут делать только большие мастера. Завидую тем, кто увидит эти прекрасные картины в первый раз. А для юных художников наша выставка — бесценный мастер-класс, как творить настоящее искусство. С наступающими праздниками! Мира и добра всем нам!»

Игорь Анисимов, магистр изящных искусств, преподаватель школы, рассказывает о магии пастели и творчестве мастера: «Пастель всегда остаётся чистой и светоносной. Цвета наслаиваются прямо на бумаге, создавая невероятные сочетания... Бернштейн — поэт Петербурга. Его город — не парадный, а меланхоличный: церкви, мосты, полузаброшенные сады. Он любит сложные состояния: межсезонье, сумерки. Эти работы не терпят суеты. Их нужно смотреть медленно, медитативно». Елена Плохушко, и. о. директора школы: «С большой радостью и гордостью принимаем выставку виртуоза пастельной графики... Это возможность для жителей и гостей города, и особенно для молодого поколения, прикоснуться к творчеству непревзойдённого мастера». Влада Смирнова, начальник Управления культуры: «Увидеть эти работы в нашем городе — большая удача. Для нас как для зрителей и ценителей это настоящий подарок. Такие выставки — это живой диалог с искусством, которое вдохновляет и обогащает нашу культурную среду. За это от имени всего Черняховска хочу сказать Андрею Юрьевичу сердечное спасибо!»