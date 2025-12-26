Синоптики объяснили причину внезапного потепления в Калининградской области

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Потепление в регионе связано с процессами, которые зафиксировали над Британскими островами. За счёт этого в ночь на пятницу, 26 декабря, в Храброво воздух прогрелся до +2°С, а к утру температура вышла в плюс и на востоке области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Летнее тепло в последние сутки было зафиксировано в Исландии. Минувшей ночью температура достигла +19,7℃ в поселении Баккагерди на северо-востоке страны. Это было обусловлено фёном — процессом, когда влажный воздух, поднимаясь над горами, охлаждается, конденсируется, теряет влагу, а затем, опускаясь по подветренному склону, адиабатически нагревается, становясь очень тёплым. Второй причиной стал вынос тропической воздушной массы вдоль периферии блокирующего антициклона над Британскими островами — этот вынос и является причиной нашего потепления», — рассказали эксперты.